Osttirol, Innsbruck Nach 32 Jahren auf vorderster Front auf den Chefsessel

Unterweger gehört zu den Urgesteinen im Landesstudio – hier mit Generaldirektor Alexander Wrabetz nach seiner Bestellung © APA/ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

Geboren in Assling, aufgewachsen in Mittewald, maturiert am BORG-Lienz: Das sind Eckpfeiler aus der Kindheit und Jugend von Robert Unterweger. Der gebürtige Osttiroler folgt einem gebürtigen Osttiroler nach. Unterweger löst Helmut Krieghofer als Intendant des ORF-Landesstudios Tirol ab. Diese Entscheidung fiel am Donnerstagvormittag. Unterweger, ein Urgestein des ORF in Tirol, entschied das Rennen aus acht Bewerbern für sich. Mit Jahresbeginn 2019 wechselt der 50-Jährige von der vordersten Front der Berichterstattung auf den Chefsessel. 32 Jahre ist Unterweger schon für den ORF tätig.

