Nach drei Jahren ohne Chor arbeitet man in der Pfarre Sillian am Neuaufbau.

In Sillian musste zuletzt auch oft das Volk singen © Brunner Images

Gute Stimmung hat am Mittwochabend ab 20 Uhr im Sillianer Pfarrsaal geherrscht. Man hat sich zum offenen Singen getroffen. Der Hintergrund: In Sillian will man wieder einen Kirchenchor installieren. Seit 2015 gibt es nämlich keinen mehr. Damals sorgte diese Nachricht für mediales Aufsehen. Seitdem ist man in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt kreativ. Entweder singt das Volk, kleinere Formationen gestalten die Gottesdienste – oder man holt sich musikalische Hilfe von auswärts.

