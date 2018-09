Facebook

Mit einem guten Finale im Herbst hoffen die Touristiker die angestrebten Nächtigungen zu erreichen © austriantime/ÖW Baumgartner_Nina

Die Jubelmeldungen über positive Nächtigungsbilanzen in den vergangenen Monaten wurden vom August abrupt eingebremst. Erstmals in diesem Sommer ist die Tourismuswirtschaft mit einem Rückgang konfrontiert. Gegenüber August 2017 betrug dieser 2,3 Prozent. In absoluten Zahlen sind die Übernachtungen von 404.184 auf 394.634 zurückgegangen. Den größten Einbruch musste die Nationalparkregion hinnehmen. Mehr als 5000 Nächtigungen gingen verloren (minus 3,9 Prozent), 2500 allein in Matrei. 2,34 Prozent (rund 1300 Nächtigungen) büßte das Defereggental ein, 0,86 Prozent (rund 840 Nächtigungen) die Region Lienzer Dolomiten und 1,91 Prozent (rund 2300 Nächtigungen) das Hochpustertal.

