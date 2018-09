Facebook

Franz Theurl ist sich sicher, dass bei der Wahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist © Brunner Images

Wurde die Liste von Franz Theurl bei der Tourismuswahl im Dezember 2017 zu spät eingereicht? Mit dieser Frage beschäftigte sich Verhandlungsleiterin Barbara Gstir im Landesverwaltungsgericht. Theurl selbst – er war bei der Verhandlung nicht dabei – versteht die Aufregung nicht. Er sagt: „Ich bin der Meinung, dass in ganz Tirol keine Tourismus-Wahl so penibel abgehalten worden ist, wie in Osttirol.“ Er habe seine Liste fristgerecht eingebracht – das sehe auch das Land so. Allerdings: Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch das Land die Situation falsch beurteilt hat. Auf keine Fälle will der Obmann den Schwarzen Peter Gerhard Föger, Leiter der Tourismusabteilung, zuschieben: „Er macht eine gute Arbeit.“