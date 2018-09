Facebook

Der Osttiroler entwickelt sich derzeit gut © KK/Vincent Riemersma

Der Österreichische Radsport-Verband hat die vier U23-Fahrer, die Österreich bei der UCI Straßenrad Weltmeisterschaft in Innsbruck im Straßenrennen am 28. September vertreten, nominiert.

Der 20-jährige Felix Gall, der Junioren-Weltmeister von Richmond 2015, führt das Quartett an. Der 20-jährige Osttiroler vom Development Team Sunweb brachte heuer starke Leistungen im Nations-Cup, so holte er auf der Königsetappe der Tour de l’Avenir einen fünften Platz. Bei der “Tour de Savoie Mont Blanc“ wurde er heuer Gesamtvierter. „Die großen Radnationen stellen in ihren Teams einige Profis auf. Deshalb wäre ein Platz unter den Top Ten ein absolutes Spitzenergebnis“, sagte Gall. Das vierköpfige Team komplettieren Benjamin Brkic, Marcel Neuhauser und Mario Gamper.