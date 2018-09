Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Wegen Lärmerregung wurde die Polizei Lienz am Mittwoch gegen 2 Uhr zu einer Privatwohnung in ein Mehrparteienhaus in Lienz gerufen. Nach einiger Zeit konnten die Beamten eine 52-jährige Frau, die sich in der Wohnung aufhielt, zum Öffnen der Türe bewegen. Die offensichtlich stark alkoholisierte Frau trat auf den Gang, schlug hinter sich die Türe zu und begann die Beamten zu beschimpfen. Trotz mehrmaliger Aufforderung ließ sich die 52-Jährige nicht beruhigen. Im Gegenteil. Sie wurde immer aggressiver und schlug plötzlich mit der rechten Faust einem Beamten ins Gesicht. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt.