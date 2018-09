In der Küche einer Wohnung in Lienz ist Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die FF Lienz rückte mit sieben Fahrzeugen aus © FF Lienz

Einatz für die Feuerwehrleute Dienstagnacht in Lienz. Gegen 23.05 Uhr kam es im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. Das Feuer dürfte aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Küchenblocks ausgebrochen sein, meldet die Polizei. Die Feuerwehr Lienz, die mit sieben Fahrzeugen im Einsatz stand, konnte den Brand in der Küche sofort löschen. Die beiden Bewohner konnten sich zuvor selbst aus der Wohnung retten. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.