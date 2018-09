Tourismuswahl Paukenschlag: Ist Theurls Liste überhaupt gültig?

Facebook

Die Kontrahenten trafen sich nach der Verhandlung: Gerhard Föger, Hibler und Köll © EGGER

Mit einer echten Überraschung hat die Verhandlung am Dienstag am Landesverwaltungsgericht in Innsbruck begonnen. Verhandlungsleiterin Barbara Gstir ging äußert strukturiert an die Sache heran.

Sie beschäftigte sich zu allerst mit den formalen Dingen. Und demnach könnte der komplette Wahlvorschlag von Franz Theurl und seiner Bezirksliste ungültig gewesen sein. Warum? Wahlvorschläge müssen laut Tiroler Tourismusgesetz vier Wochen vor der Wahl eingehen.

