Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Einmal mehr dominiert der Hochdruckeinfluss. Die Sonne scheint nach Auflösung morgendlicher Restwolken und Hochnebelfelder tagsüber durchaus wieder länger. Die Temperaturen steigen so bis zum Nachmittag örtlich wieder auf ein spätsommerliches Niveau. Am Nachmittag bilden sich zwar über den Bergen vermehrt Quellwolken aus, Regenschauer sind jedoch kaum dabei. "Somit herrscht weiterhin gut brauchbares Urlaubs- und Freizeitwetter", erklärt der Meteorologe Werner Troger. Im Raum Lienz werden die höchsten Temperaturen gemessen. Die Höchstwerte erreichen hier erneut die 25-Grad-Marke. Beispielsweise in Kals schaffen die Höchstwerte rund 19 Grad.