Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aschaber und Green sitzen auf dem Green Loader. Das Gerät ist Ladestation und Rastmöglichkeit zugleich. Besonderheit: Die Energie kommt von der Sonne © Michael Egger

Nur noch wenige Kehren bis zum Ziel, aber kein Strom mehr im Fahrrad: E-Biker kennen das Problem. Sie haben dann keine „Strichln“ mehr auf ihrer Anzeige. Abhilfe soll nun eine Erfindung aus Osttirol schaffen – der „Green Loader One“. Konkret handelt es sich um eine Ladestation für elektrische Fahrräder. Die Besonderheit: Weil Fotovoltaik-Elemente in das Gerät integriert sind, ist es autark. Außerdem schaut die Ladestation wesentlich schöner aus, als die Geräte, die es derzeit auf dem Markt gibt.

Initiiert hat das Projekt die Innos GmbH unter Geschäftsführer Richard Piock. Technisch hat es schließlich Bertram Green von der Firma Elektrotechnik Green entwickelt. Der gewonnene Gleichstrom wird in Wechselstrom umgewandelt und in Batterien gespeichert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.