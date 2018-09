Facebook

Ein vermeintlich düsteres Thema haben sich die HAK-Schüler ausgesucht. Sie sorgten aber mit der Mitternachtseinlage und einer guten Organisation für einen ausgelassenen Ballabend © Florian Eder

Wer sagt, dass man hinter Gittern nicht auch Spaß haben kann?“, fragte Schulsprecher Lukas Bachlechner bei der Begrüßungsrede in die Runde. Gemeinsam mit Valeria Brunner vom Ballkomitee moderierte er die Eröffnung. In Anlehnung an das Ballmotto meinte Direktor Josef Pretis: „Ich hoffe, dass ihr heute zwar wegen guter Führung, aber ansonsten nie in eurem Leben entlassen werdet.“ Bei der Polonaise hatten die Schüler neben einem klassischen Wiener Walzer auch den „Cell Block Tango“sowie Michael Jacksons „Smooth Criminal“ auf Lager.