Im Rahmen des heurigen Herbstfestes in Nußdorf/Debant wurde ebenso die 10-jährige Partnerschaft mit der Gemeinde Grafendorf in der Steiermark gefeiert. Alle Vereine waren auf den Beinen.

Johann Handler, Gertraud Oberbichler, Harald Pöltl und Andreas Pfurner © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Die Gemeinde Nußdorf-Debant mit Bürgermeister Andreas Pfurner lud zum 11. Nußdorfer Herbstfest. Heuer stand das Gemeindefest ganz im Zeichen der 10-jährigen Partnerschaft mit der Marktgemeinde Grafendorf bei Hartberg in der Steiermark. Über hundert Grafendorfer reisten mit Marktmusikkapelle und Landjugend sowie ihrem Gemeindeoberhaupt Johann Handler und Vizebürgermeister Harald Pöltl an. Nach dem Festumzug am Dorfplatz überreichte Handler an Pfurner und Vizebürgermeisterin Gertraud Oberbichler einen Nussbaum, der nun gepflanzt wird. Gesellige Stunden warteten beim gemeinsamen Kranzlsingen auf die Vereine.