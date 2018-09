Facebook

Kindertheater im Lienzer Kolpingsaal © KK/Veranstalter

1.) Rumpelstilzchen

Die Theaterachse Salzburg zeigt das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm in einer weltweit einzigartigen Form: Zwei Schauspieler spielen in einer animierten Kulisse mit zum Teil animierten Figuren. Und doch ist alles so gestaltet, dass der Schwerpunkt auf den Schauspielern und der Fantasie des Publikums liegt.