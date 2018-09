Renovierte Kirche St. Peter/Paul in Leiten wurde gesegnet. Gekommen ist auch Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Scherer, Herwig van Staa mit Gattin Luise, Hermann Kuenz mit Bischof Hermann Glettler, Paul Mitterdorfer und Vincent Ohindo © Michael Egger

Leiten ist eigentlich eine ruhige Fraktion in Obertilliach. Doch gestern wurde dort groß gefeiert. Die Obertilliacher Schützenkompanie ist zu den Klängen der Musikkapelle aufmarschiert. Und angereist ist auch Ehrengast Herwig van Staa (ÖVP). Der Obertlliach-affine Alt-Landeshauptmann und Alt-Landtagspräsident hat an der Segnung der neu renovierten Kirche St. Peter/Paul persönlich teilgenommen - gekommen ist er in seiner Funktion als Vorsitzender der Landesgedächntnisstiftung mit seiner Gattin Luise.