Lienz„Solche Leute bräuchten wir öfter“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Maurerlehrling ist leidenschaftlicher Hobbyfußballer und kickt in seiner Freizeit in der Reservemannschaft des FC Dölsach © Florian Eder

Die Integration ist der Schlüssel für ein Bleiberecht. So und so ähnlich wird es immer von politischen Parteien unterschiedlichster Couleur propagiert. Deshalb machen aktuelle Pläne der Bundesregierung, die Lehre für Asylwerber abzuschaffen, viele stutzig. Auch Asylwerbende, die schon eine Lehre begonnen haben, könnten wieder abgeschoben werden. Dieses Schicksal könnte auch Alijan Mohammadi zuteilwerden. Er ist 18, flüchtete 2016 von Afghanistan nach Österreich, kam nach Dölsach und ist seit dem 1. August in einer Maurerlehre bei Bodner Bau. Zur Zeit hilft er bei einer Großbaustelle in Reith bei Seefeld mit. Dort werden drei Wohnhäuser mit insgesamt 40 Wohnungen gebaut. „Ich probiere überall mitzuhelfen. Und wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, dann sind alle nett und erklären mir viel“, sagt Mohammadi.