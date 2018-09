Facebook

Ein Hochdruckgebiet bemüht sich am Sonntag um unser Wetter. Zunächst gibt es jedoch zum Teil dichtere, hochnebelartige Wolken über unserem Land. Diese lockern dann jedoch tagsüber wieder zunehmend auf und somit wird es in der Folge auch sonniger. Nachmittags bilden sich aus den Resten der Hochnebelfelder ein paar dickere Quellwolken über den Bergen aus. Dabei sollte es jedoch zumeist trocken bleiben. "Es ist auch am Sonntag wieder für die Jahreszeit zu warm und ein T-Shirt sollte zumindest am Nachmittag in den Niederungen durchaus passend sein", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nämlich tagsüber kräftig an und erreichen Höchstwerte zum Beispiel in Nussdorf-Debant und in Lavant nahe 24 Grad.