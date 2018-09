Unternehmerin Martha Schultz und Autor Felix Mitterer wurde in Wien ausgezeichnet.

Martha Schultz bei der Verleihung mit ihrer Mutter © Land Tirol/LECHNER

Wie in den Jahren zuvor wurde auch heuer die Auszeichnung „Tiroler des Jahres 2018“ vom Land Tirol und dem Club Tirol verliehen – diesmal an die Unternehmerin und Powerfrau Martha Schultz, die auch in Osttirol für das Familienunternehmen agiert, sowie den Tiroler Dramatiker und Schauspieler Felix Mitterer.