Bei der Preisverteilung war alles noch eitel Wonne: Horwath, Blanik. Grissmann ©

Ist die Stadt Lienz in Zukunft noch der ideale Austragungsort für den Dolomitenmann? Diese Frage stellt sich derzeit der SC Dolomitenmann als Veranstalter des Events. Dessen Obmann Werner Grissmann ist mächtig erzürnt und, wie man hört, unzählige freiwillige Helfer seien zutiefst betroffen. Verantwortlich dafür ist Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Diese kritisierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass am Wochenende vom SC Dolomitenmann alle Räume in der Liebburg mit Ausnahme der Büros benutzt wurden und dass sogar am Montag noch nicht alles aufgeräumt gewesen sei – nicht in der Liebburg und nicht am Hauptplatz.

