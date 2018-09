Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstagabend ein 26-jähriger Österreicher verletzt.

Bei Arbeiten in den Oberschenkel geschnitten © KLZ/Eder

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr hat sich ein 26-jähriger Österreicher in Innvervillgraten beim Aufschneiden einer Metallschiene mit einem Winkelschleifer in den Oberschenkel geschnitten und dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen.