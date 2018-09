Facebook

Im Untergeschoss des Rathauses ist die Praxis eingerichtet © Ruggenthaler

Am Montag, den 17. September ist es soweit: Der gebürtige Linzer Marcus Mairinger und die Lienzerin Daniela Kerschbaumer nehmen um 8 Uhr früh ihren ersten Ordinationstag in Matrei auf. Im Untergeschoss des Rathauses ist ihre Praxis eingerichtet. Mairinger übernimmt die Kassenstelle für Allgemeinmedizin von Josef Moser, der in den Ruhestand ging. Zusätzlich bietet er eine Wahlfacharztpraxis für Chirurgie, ästhetische Medizin und Antiaging, Flug-, Reise - und Tropenmedizin sowie Tauchmedizin an. Daniela Kerschbaumer ist Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Geriatrie. Sie wird Mairinger vorläufig tageweise vertreten. Mairinger ist leitender Notarzt im Bundesland Salzburg und ärztlicher Leiter des Österreichischen Rettungdienstes (ÖRD). Matrei ist für ihn kein Neuland. In den Notarztsystemen „Iseltal“ und „Defereggental“ war er seit Dezember 2017 regelmäßig als Notarzt im Einsatz. Und seit 1. September ist er vom Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Lienz mit der Koordination des Notarztdienstes im Bereich „Iseltal“ beauftragt. Die flächendeckende, bodengebundene notfallmedizinische Versorgung rund um die Uhr, die zuletzt in der Region gelitten hat, ist sicherzustellen.

Mairinger hat für die Region im hinteren Iseltal zudem Größeres vor: Er wälzt gemeinsam mit der Marktgemeinde Matrei Pläne, am Heliport ein Primärversorgungszentrum zu errichten. Das ist für ihn eine Herausforderung. „Land und Gemeinde Matrei wollen hier ein Pilotprojekt machen, das dann auf ganz Tirol ausgeweitet werden soll“, sagt Mairinger. Die Idee dafür nennt er super. Aber eine Realisierung ist für Mairinger nur möglich, wenn die Finanzierung – er spricht von mehr als einer Million Euro – sichergestellt ist.

Daniela Kerschbaumer © KK/Privat

Marcus Mairinger © KK/Privat

