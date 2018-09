Facebook

Gertraud Patterer schreibt seit ihrer Kindheit © (c) Brunner Images/Philipp Brunner

Schreibmüde ist Gertraud Patterer noch lange nicht. Die 72-jährige Mundartdichterin veröffentlicht heuer ihr 25. Buch: „Die Schuhe sind meine Heimat“, erschienen im Heyn-Verlag. Am 18. November um 20 Uhr findet die Buchpräsentation im Tiroler Hof in Dölsach statt. Im Schreiben sieht sie mehr als nur ein Hobby, „für mich ist es meine Lebensaufgabe. Ich möchte eine Botschaft mitgeben“. In die Texte fließen persönliche Erlebnisse ein, so wie in Geschichte „Tamara das Zigeunermädchen“, die sie extra für den Mölltaler Kurzgeschichten-Festival verfasst hat. „Es sind Erinnerungen an meine Kindheit, als die Zigeuner noch bei uns umgingen“, plaudert sie aus vergangenen Zeiten.