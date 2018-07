Bezirk rangiert im Tiroler Wertschöpfungsatlas vor dem Zillertal auf Platz 3. Franz Theurl sieht sich in seinen Aussagen bestätigt.

Die Spitze des Tourismusverbandes will mehr Top-Häuser à la Grandhotel Lienz © KK/Supperer

Endlich liegen Fakten auf dem Tisch: Der Wertschöpfungsatlas Tirol liefert die Daten, die in Osttirol immer wieder gefordert werden. Franz Theurl, der Obmann des Tourismusverbandes, wurde nicht müde, zu betonen: Qualitätsbetten tragen enorm zur Wertschöpfung im Bezirk bei und die Wertschöpfung steigt. Doch mit seinen Aussagen stand er ziemlich alleine da. Es gab keine Bestätigungen in Zahlen. Jetzt, mit der Studie, erstellt von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Kooperation mit der FH Salzburg, sieht sich Theurl bestätigt. „Es war immer meine Aussage, nicht die absoluten Nächtigungen sind das Maß der Dinge, sondern die Wertschöpfung“, sagt Theurl.

