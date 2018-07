Autofahrer mussten heute viel Geduld beim Glocknerkreis in Debant aufbringen. Harald Haider klärt auf, wie es zu diesem Verkehrschaos kam.

Autofahrer müssen viel Geduld aufbringen © KK

Aufgrund der Arbeiten am Glocknerkreis in Debant, der zweispurig ausgebaut wird, kommt es vor allem im Berufsverkehr zu Rückstaus. Am Montag startete die dritte und letzte Bauphase.