Fünf Tiroler Gemeinden wollen radfreundlicher werden. In den kommenden neun Monaten wird an einem Konzept gearbeitet.

Setzen sich für eine radfreundliche Gemeinde ein: (von rechts) Virgens Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler, Gemeindevorstand Leopold Bstieler, Mobilitätsbeauftragte Angelika Berger und Michael Bürger von Klimabündnis Tirol © Klimabündnis Tirol

Wenn es um umweltfreundliche Mobilität geht, gilt die Gemeinde Virgen als Vorbild: Der Dorfplatz ist autofrei und das E-Taxi gut gebucht. Dennoch gibt es einen Bereich, der zu wünschen übriglässt: Nur wenige Virger bestreiten ihre Alltagswege mit dem Fahrrad. Das soll sich jetzt ändern. Virgen ist eine der fünf Pilotgemeinden von "PRO-BYKE", einem neuen Projekt von Klimabündnis Tirol und Land Tirol zur Förderung des Radverkehrs in Gemeinden. „Unser Siedlungsgebiet erstreckt sich über 600 Höhenmeter und ist deshalb nicht ganz leicht zu beradeln. Trotzdem gibt es noch einige Schrauben, an denen wir drehen können, um das Radfahren in unserer Gemeinde attraktiver zu machen“, berichtet Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler.