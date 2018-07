Facebook

Brand im Bordell © APA/FF MITTERSILL

In Mittersill (Pinzgau) sind am Sonntag am späten Nachmittag das Obergeschoß und der Dachstuhl eines Bordells in Vollbrand gestanden. Das Feuer hatte sich von einer Wohnung aus ausgebreitet. Die sieben Personen im Gebäude konnten sich unverletzt ins Freie retten. 120 Feuerwehrleuten gelang es einen Totalabbrand des Laufhauses zu verhindern. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.