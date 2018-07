In der Nacht von Samstag auf Sonntag. In der Tatnacht fand eine Auftaktveranstaltung zum Schützenfest statt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © APA

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Juli, 19.30 Uhr, und Sonntag, 15. Juli, 02.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in Unterrotte einen abgestellten PKW. Er hat die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand massiv zerkratzte. In der Tatnacht fand in St. Jakob i.D. eine Auftaktveranstaltung zum Bataillonsschützenfest statt.