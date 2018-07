Facebook

Zeugen, bitte bei der Polizei melden! © Weichselbraun

Am Sonntag in der Zeit zwischen 13 und 17.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter auf dem Hochstein Parkplatz der Lienzer Bergbahnen - vermutlich unter Zuhilfenahme eines mitgebrachten Schlüssels - den an einem E-Bike angebrachten, versperrten Akku gestohlen.

Das Elektrofahrrad selbst war auf einem Anhänger gesichert verstaut und mittels Plane abgedeckt. Der Schaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise, die zur Ausforschung des Täters beitragen können.