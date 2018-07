Facebook

Der verletzte Motorradfahrer wurde ins BKH Lienz geflogen - Symbolfoto © Weichselbraun

Am Samstag gegen 11 Uhr fuhr ein 33-jähriger Österreicher mit seinem PKkw auf der Felbertauernbundesstraße (B108) aus Fahrtrichtung Huben kommend in Richtung Matrei in Osttirol. Im Ortsteil 9971 Seblas hielt der Lenker bei einer Bushaltestelle kurz an, wollte in der Folge umdrehen und wieder zurück in Richtung Huben fahren.