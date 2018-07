Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Traktor wurde total zerstört © KK/LPD

Ein schwerer Traktorunfall hat sich heute, am Sonntag Vormittag, in der Gemeinde Stall im Mölltal ereignet. Ein 43-jähriger Mann fuhr auf einem privaten Forstweg von der Alm talwärts. Er hatte mehrere Einrichtungsgegenstände wie einen Holzofen und einen Tisch auf der Heckschaufel geladen. Plötzlich kam er in einer Rechtskurve links vom Forstweg ab, in der Folge stürzte das Fahrzeug über die rund 30 Grad steile Wiese. Der Traktor überschlug sich mehrfach, nach 120 Metern wurde der bedauernswerte Lenker aus der Fahrerkabine geschleudert. Das Arbeitsgerät stürzte indes weiter ab, streifte einen Strommasten und kam erst nach 200 Metern zum Liegen. Die Gattin des Verunfallten und ein Bekannter, die dem Traktor voraus fuhren, hörten den Krach und mussten den Unfall im Rückspiegel mitansehen. Sie alarmierten die Rettung.