Schwerer Unfall auf der Felbertauern Straße © KK/Christophorus

Samstagvormittag gegen 11 Uhr lenkte ein 33-jähriger Österreicher seinen Wagen auf der Felbertauern Straße (B108) in Richtung Matrei in Osttirol. Im Ortsteil Seblas hielt der Lenker bei einer dortigen Bushaltestelle kurz an, wollte in der Folge umdrehen und wieder zurück in Richtung Huben fahren.