Die Gemeinde Heinfels hat eine gute Bonität © Michael Egger

Alle 2098 österreichischen Gemeinden wurden vom Magazin „public“ und vom „KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung“ genau unter die Lupe genommen. Entstanden ist ein Top-250-Gemeinderanking, in welchem die Bonität der Kommunen bewertet wurde. In Salzburg, Tirol und Oberösterreich liegen die besten Gemeinden – die geringsten Bonitätswerte weisen die Gemeinden in Kärnten, Vorarlberg und der Steiermark auf. Spannend: In die Top-250 haben es zwar zahlreiche Gemeinden aus Nordtirol geschafft, aber nur eine einzige aus Osttirol. Heinfels belegt im österreichischen Bonitätsranking Platz 205 und ist damit besser als 1893 österreichische Gemeinden.