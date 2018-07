Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einzelne Gewitter dürften heute nicht ausbleiben © Peutz

Am Sonntag ändert sich nichts Wesentliches beim Wetter und daher scheint besonders wieder am Vormittag auch häufiger und länger die Sonne vom Himmel. Mit der zu dieser Jahreszeit doch recht kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich an und erreichen zum Beispiel in Nussdorf-Debant Höchstwerte nahe 27 Grad.