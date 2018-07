Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Messstelle an der Amlacher Kreuzung liefert die Luftfakten © Ruggenthaler

Von reiner Luft, wie sie vielleicht in Osttirols Bergdörfern eingeatmet wird, kann in Lienz keine Rede sein. Die Luftmessstelle an der Amlacher Kreuzung, direkt an der B 100, liefert dazu klare Fakten. Doch: Der Trend geht hin zu fallenden Werten. Das zeigt der Luftgütebericht 2017 des Landes Tirol. In den Wintermonaten wurde in Lienz weniger Staub aufgewirbelt, als die Jahre zuvor. Das betrifft jetzt den Feinstaub (PM10). Andreas Krismer von der Abteilung Waldschutz des Landes spricht von deutlich fallendem Trend bei den Feinstaubwerten.

Fernwärme und Aufbringen von CMA auf den Straßen während des Winters machen sich offenbar bezahlt. „Der Jahresmittelwert für Feinstaub lag 2017 in Lienz bei 17 Mikrogramm pro Kubikmeter, der Grenzwert wäre bei 40 Mikrogramm“, sagt Krismer. Er berichtet auch von Tagesgrenzwertüberschreitung bei Feinstaub: Sechs davon habe es gegeben, im Winterhalbjahr. Die Überschreitungen wurde zu Silvester und im März registriert.

Rückläufig sei auch das PM 25, ein feinerer Feinstaub. Bei einem Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter habe Lienz den Jahresmittelwert von elf Mikrogramm ausgewiesen.

„Fallend, aber nicht so stark wie bei Feinstaub ist die Tendenz auch bei den Stickoxiden“, stellt der Experte fest. Hier wurde 2017 ein Jahresmittelwert von 36 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht. Damit war man knapp über dem IGL-Grenzwert von 35 Mikrogramm. Aber – so hält Krismer fest – man sei unter der EU-Richtlinie von 40 Mikrogramm gelegen.

Die Stickoxidwerte beim Tiefbrunnen waren deutlich unter den Grenzwerten. Je weiter weg vom Verkehr, umso besser wird die Luft. Andreas Krismer

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Michaela Ruggenthaler Redakteurin Regionalbüro Lienz Mehr von Michaela Ruggenthaler

Und er verweist auch darauf, dass die Stickoxidwerte bei der Messstelle Lienz Tiefbrunnen deutlich unter den Grenzwerten waren. „Da sieht man schon, je weiter weg vom Verkehr, umso besser die Luft.“Anders sah es bei den Stickoxiden 2016 aus. Laut Verkehrsklub Österreich (VCÖ) hat es im Winter dieses Jahres einen Anstieg von 784,8 Prozent. Damals wies Lienz die achtgrößte Durchschnittsbelastung aller vom VCÖ einbezogenen 29 österreichischen Messstellen auf.Beim Tiefbrunnen Lienz wird auch das Ozon, das als Sommerphänomen gilt, gemessen. Der Jahresmittelwert 2017 betrug 48 Mikrogramm pro Kubikmeter. Krismer: „Die Informationsschwelle liegt bei 180 Mikrogramm und die Alarmschwelle bei 240 Mikrogramm.“ Überschritten wurden aber die Zielwertvorgaben vier Mal.