Die Stüdlhütte liegt auf 2801 Metern und ist im Besitz des deutschen Alpenvereins © Walenta

Matteo Bachmann, der Pächter der Stüdlhütte hoch über Kals ist wütend. Warum? Rund um die Hütte und darin häuft sich der Müll von unachtsamen Gästen. Es geht um Abfall von selbst mitgebrachten Produkten aus dem Tal. Besonders Bierdosen, Plastikflaschen und Essensverpackungen werden unter Sitzbänken, zwischen den Matratzen und an anderen Plätzen innerhalb der Hütte deponiert. „Täglich müssen wir circa 300 Liter Müll zusammenklauben“, ist der Pächter aufgebracht.

Bachmann, der seit 2018 gemeinsam mit seiner Frau Veronika Pächter der Stüdlhütte ist und zuvor in der Hannoverhütte in der Ankogelgruppe in Kärnten war, sieht eine Verschlechterung: „Mir kommt vor, es wird immer schlimmer. Es ist ja kein Problem, wenn sich jemand am Berg selbst versorgt, aber dann soll man den Abfall bitte wieder selbst mit ins Tal nehmen. Diese Bergregel sollte eigentlich jeder kennen.“