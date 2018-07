Facebook

Noch ist in der Innenstadt alles wie gehabt. Nun ist die Behörde am Zug – sie muss die Pläne des Gemeinderates prüfen © Michael Egger

Wann gelten nun die neuen Verkehrsregeln in der Lienzer Innenstadt. Diese Frage stellen sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Immerhin hat der Lienzer Gemeinderat die Begegnungszone und das Fahrverbot Mitte Juni mehrheitlich abgesegnet. Die Verordnungen müssen noch frei gegeben werden. Laut Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) behandelt die Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz das Fahrverbot, von dem Anrainer ausgenommen sind. Die Unterlagen wurden allerdings erst in dieser Woche von der Stadt an die BH übermittelt.

