Die Radrundfahrt gastierte in Osttirol. Würdiger Empfang für Sportler.

Felix Gall vom „Development Team Sunweb“ und Franz Theurl vom Tourimusmusverband Osttirol mischten sich unter die Besucher © KK/Martin Granadia

In Prägraten weiß man mittlerweile, wie man die Radsportler empfangen muss, damit sie sich wohlfühlen. Bereits zum sechsten Mal führte eine Etappe der Radrundfahrt in das Dorf am Fuße des Großvenedigers. Unter das Publikum haben sich unter anderem Bürgermeister Anton Steiner, Ex-Radprofi Thomas Rohregger, Osttirols Jungprofi Felix Gall und Tchibo-Generaldirektor Harald Mayer gemischt.