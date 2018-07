Facebook

Ärztin zeigt Missstände am Stützpunkt von Rettungshubschrauber C7 in Nikolsdorf auf © RUGGENTHALER

Das Fass ist übergelaufen. Grund dafür dürfte ein Vorfall gewesen sein, der sich kürzlich am ÖAMTC-Stützpunkt von Christophorus 7 (C7) in Nikolsdorf ereignet haben soll. Demnach wurde am 27. Juni 2018 der diensthabende C7-Flugretter ohne weitere Angabe von Gründen aus dem Team genommen und kam zum Standort, um seinen Spind auszuräumen. Der derzeitige Stützpunktleiter und Pilot habe ihm Stützpunktverbot erteilt. „Der diensthabende Notarzt will die Situation beruhigen und wird auf eine Weise, die eine klare Kompetenzüberschreitung des Piloten darstellt, verbal attackiert.“

