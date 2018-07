Wolf in Obertilliach

Dieses Foto hat vor drei Jahren ein Bergsteiger in Prägraten geschossen © APA/PRIVAT/NPHT

Es begann als gemütlicher Nachmittagsausflug. Sepp und Maria Ebner waren auf dem Weg in Richtung Dorfertal in Obertilliach, als bei einer Rast ein Wolf im Wald auftauchte. „Wir besuchten erst im Frühjahr den Innsbrucker Alpenzoo und verweilten lange vor dem Wolfsgehege“, begründet das Ehepaar, warum es so sicher ist, dass es ein Wolf war. Nach wenigen Augenblicken sei das Tier – es war größer als ein Schäferhund – weitergezogen. „Die Bevölkerung soll Bescheid wissen, dass der Wolf bei uns schon umgeht“, betont Sepp Ebner, der sich viel mit der heimischen Tierwelt beschäftigt.