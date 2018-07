Facebook

Olexander Scherba besuchte Elisabeth Blanik in der Liebburg © Michael Egger

Etwas früher als erwarte kam gestern Olexander Scherba in der Liebburg an. Der Botschafter der Ukraine in Österreich hat sich für einen Blitzbesuch in Lienz angemeldet. „Die Stadt ist atemberaubend“, so der erste Eindruck des Botschafters. Nur auf den Straßen sei viel Verkehr. Zustande gekommen ist der Kontakt über Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ). Die Kampagne der Sozialdemokratin im Tiroler Landtagswahlkampf ist ihm positiv aufgefallen. Als sich die beiden in Innsbruck begegnet sind, haben sie vereinbart, sich in Lienz zu treffen. Der Diplomat ist gekommen, um zu lernen. „Die Dezentralisierung“ ist ihm ein Anliegen.