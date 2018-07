Facebook

So hat der Fotograf die Weste in Lienz abgeliefert © KK/Bergrettung

Der Vorfall, der sich im Juni in Osttirol ereignet hat, hielt sowohl die Medien-, als auch die Blaulichtszene in Atem: Ein Pressefotograf hat sich bei einem Sucheinsatz als Bergretter ausgegeben. Er war kein Bergretter, täuschte aber vor, einer zu sein – mit einer originalen Bergretter-Weste. Die Bergrettung hat bereits eine Anzeige gegen den Mann vorbereitet, diese nun aber zurückgezogen. Warum? De Mann hat das Kleidungsstück auf die Tür der Ortsstelle gehängt. „Und er hat uns via Mail auch eine Entschuldigung geschickt“, sagt Thomas Zimmermann, Leiter der Ortstelle in Lienz.

