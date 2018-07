Die Eckdaten des heurigen Straßentheaterfestivals wurden präsentiert. Verstärkt bespielt wird heuer auch Schloss Bruck. „Ummi Gummi“ äußert Kritik an Wirtschaft.

Diese Installation heißt „Musuem of the Moon“ und wird auf Schloss Bruck zu sehen sein © KK/Olala

Lieber wäre ich schon drei Wochen älter“, sagt Hans Mutschlechner. Der Obmann des Kulturvereines Ummi Gummi hat anstrengende Tage vor sich. Am Samstag steigt das Konzert der „Manfred Mann’s Earth Band“ in Nußdorf-Debant – in knapp zwei Wochen startet das heurige „Olala“-Festival.

