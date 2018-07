Facebook

Die Feuerwehr hat die Hütte gelöscht © Brunner Images

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Montag gegen 6.15 Uhr im Innenbereich einer Bienenhütte in Tristach in Osttirol ein Feuer aus. Ein 77-Jähriger bemerkte den Brand und setzte die Rettungskette in Gang. Die Freiwillige Feuerwehr Tristach, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Leuten im Einsatz war, gelang es bereits nach kurzer Zeit, das Feuer wieder zu löschen.