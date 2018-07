Ein Wanderausflug in Prägraten in Osttirol endete am Freitag für einen 55-jährigen Deutschen tödlich. Der Mann war auf einem nassen Steig ausgerutscht und etwa 300 Meter abgestürzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Am Freitag war ein 55-jähriger Wanderer aus Deutschland in Prägraten in Osttirol am Alpenkönigweg in Richtung der Essener Rostocker Hütte unterwegs. Gegen 12.50 Uhr rutschte der Mann auf einem nassen Steig aus und stürzte in der Folge über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände etwa 300 Meter ab. Die Begleiter des Mannes setzten sofort einen Notruf ab.