Die Schneise, die ausgeholzt wurde, ist 40 Meter breit © KK/STADT LIENZ

Umweltschützer haben nicht aufgeschrien. Niemand schlug Lärm wegen eines Umweltfrevels. Dabei ist die Schneise, die an der Nord-Westseite von Schloss Bruck, von der Pfister weg, in den Wald geschlagen wurde, keine schmale. Sie ist 40 Meter breit. Offensichtlich sind die Menschen mit dem, was dem Kahlschlag folgen soll, einverstanden. "Wir schaffen mit dem gerodeten Streifen eine Sichtachse, die vom neuen Raftingcamp an der Isel bis zum Schloss reicht", erklärt Stadtförster Martin König. Kahl bleiben wird die Stelle aber nicht, die Rodung wird durch kontrollierten Bewuchs ersetzt.

