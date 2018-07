5735 Schüler gibt es im kommenden Schuljahr in Osttirol noch. In Tessenberg und Bannberg gibt es die kleinsten Schulen.

Symbolbild © APA/HARALD SCHNEIDER

Für 5859 Osttiroler ist heute der letzte Schultag. Im September startet die Schule allerdings nur mehr für 5735 Schüler. Im Gegensatz zum landesweiten Trend sinken die Schülerzahlen im Bezirk Lienz. Im abgelaufenen Jahr gab es in Tirol 81.519 Schüler – im kommenden Schuljahr sind es 81.580 Schüler.Interessant ist die Entwicklung in den Volksschulen im Bezirk Lienz. 41 waren es im vergangenen Jahr und 41 werden es auch im kommenden Jahr sein. Die kleinsten Volksschulen des Bezirks sind jene in Tessenberg und in Bannberg. Beide Schulen haben eine Klasse und vier Schüler.