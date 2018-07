Facebook

Felsmaterial verlegte die Gemeindestraße bei der Mellitzbachgalerie © KK/WLV

Es rumpelte – in der letzten Juniwoche bei der Mellitzbachgalerie in St. Veit. Daraufhin musste die Gemeindestraße zu den Weilern Moos, sowie Ober- und Unterbergl gesperrt werden. Passieren war wegen Aufräumarbeiten nur für eine halbe Stunde möglich – in der Früh, zu Mittag und am Abend. 60 Personen von 15 Gehöften waren betroffen. Doch: Das damit war die Geschichte nicht erledigt.

