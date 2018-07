Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Samstag vom Westen her deutlich. Zunächst sind aber vor allem im Norden des Landes noch einige dickere Restwolken. Tagsüber setzt sich dann jedoch schon recht häufig die Sonne durch. Die Quellwolkenbildung bleibt dann am Nachmittag eher gering. Deshalb sind auch kaum Regenschauer zu erwarten.