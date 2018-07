Facebook

Bürgermeister Hermann Mitteregger beruhigt © RUGGENTHALER

Im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes werden im Juli und September jeweils einige Tage lang die Kontrollen an bestimmten Grenzabschnitten Österreichs wiedereingeführt. Anlässe dafür sind das Treffen der EU-Justiz- und -Innenminister am 11. und 13. Juli in Innsbruck und der informelle EU-Gipfel zum Thema Sicherheit in Salzburg am 20. September. Im September wird auch die Grenze in Sillian kontrolliert.

