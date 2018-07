Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Zielfoto: Mari Johansson ist in Matrei angekommen © KK/PRIVAT

Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Mari Johansson an ihren ersten Matrei-Urlaub im Hotel Goldried. Seitdem ist sie immer und immer wieder gekommen. Was ihr so gefällt, an der Marktgemeinde? Der „aktive Lifestyle“ und die „Wärme“. Und weil es der Schwedin in Osttirol so gut gefällt, wollte sie auch unbedingt ihren 50. Geburtstag hier feiern. Allerdings sollte es kein normaler Urlaub werden. Mari Johansson, körperlich extrem fit, hat entschieden mit dem Fahrrad anzureisen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.