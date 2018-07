Der dritte Hanfladen hat in Osttirol aufgemacht.

Wybrand de Jong in seinem Laden, der heute eröffnet © Michael Egger

"Die normalen Kifferladen sind immer so dunkel. Und das wollte ich nicht", sagt Wybrand de Jong. Sein neuer Laden, der heute aufgemacht hat, ist hell und heißt "Dankbrothers". Es läuft Reggae und die Innenausstattung wirkt skandinavisch. Sein Geschäft ist nun schon das dritte in Lienz (Nummer eins & Nummer zwei), das auf den Trend Hanf setzt. Wybrand de Jong will sich auf das Wesentliche konzentrieren: Legale Stoffe, die gegen gesundheitliche Problem helfen sollen. Keine Hanf-Seile, keine Hanf-Kekse, nur die Stoffe, die man rauchen kann.

